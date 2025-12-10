New Vision from Old Master – Il Neomanierismo Africano

La mostra “New Vision from Old Master – Il Neomanierismo Africano” presenta un’inedita raccolta di artisti africani contemporanei, offrendo una prospettiva innovativa sul neomanierismo. Riunendo alcune delle voci più originali del panorama artistico africano, l’esposizione esplora nuove interpretazioni e linguaggi, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

La mostra riunisce, per la prima volta in un'unica narrazione, alcune tra le voci più originali e incisive dell'arte africana contemporanea: Chéri Samba, Aboudia, John Madu, Cristiano Mangovo, Ishmael Armarh, Olamilekan Abatan, Amani Bodo.

