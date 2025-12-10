Nettuno Raccoglie un sacchetto e lo mette in borsa C’erano dentro 20 dosi di coca e 15 di crack 46enne di Anzio arrestata dai Carabinieri

A Nettuno, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 46 anni proveniente da Anzio, trovata in possesso di un sacchetto con 20 dosi di cocaina e 15 di crack. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, contribuendo a garantire maggiore sicurezza.

