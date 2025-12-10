Netflix dovrà sudare per avere Warner ha contro Paramount Hollywood e Trump

Netflix si trova ad affrontare una sfida complessa nel consolidare i propri contenuti, con Warner che si oppone e Paramount, Hollywood e anche Donald Trump coinvolti nel panorama competitivo. In questo scenario, le mosse di Elon Musk riflettono le dinamiche attuali dell’America, tra alleanze, rivalità e influenze che plasmano il mercato dell’intrattenimento e oltre.

Quel twittarolo compulsivo di Elon Musk conosce bene – ci piaccia o no – come vanno le cose nell’America di oggi. Dato per fatto dall’universo mondo il merger di Netflix su Warner Bros, già venerdì aveva risposto con due emoji raffiguranti popcorn a un post di Culture Crave in cui si ventilava un’offerta al rialzo, stavolta ostile, di Paramount Skydance. Come dire: adesso viene il bello. Culture Crave aveva ripreso la ricostruzione fatta sul New York Post da Charles Gasparino, uno con buone fonti dalle parti di Paramount, acquistata solo la scorsa estate da David Ellison, figlio di Larry, cioè il fondatore di Oracle. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Netflix dovrà sudare per avere Warner, ha contro Paramount, Hollywood (e Trump)