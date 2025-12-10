Netanyahu si prende parte della Striscia di Gaza | La linea gialla è un nuovo confine

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver preso parte della Striscia di Gaza, definendo la

C’è da chiedersi a che gioco stia giocando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo più stretto entourage che, più che al mantenimento della pace in Medio Oriente – faticosamente raggiunta due mesi fa – sembrano pensare a come riprendere la guerra. Questa volta a far aumentare la tensione non sono stati i soliti raid sulla Striscia di Gaza e in Libano, entrambe aree su cui dovrebbe essere in vigore il cessate il fuoco, ma le incaute parole del capo di Stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, secondo cui la Linea Gialla, che segna il ritiro delle truppe israeliane da Gaza e divide orizzontalmente in due la Striscia, è da considerare a tutti gli effetti “un nuovo confine” per lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it