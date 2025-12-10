Nessuno deve rimanere indietro l' evento della Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità

Domani, giovedì 11 dicembre alle ore 17, presso la sala convegni della CGIL di Arezzo, si terrà un dibattito promosso dalla Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità. L'evento affronta una delle sfide sociali più attuali, analizzando le cause e le possibili soluzioni per garantire a tutti il diritto a non rimanere indietro.

