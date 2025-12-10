Nessuno deve rimanere indietro l' evento della Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità
Domani, giovedì 11 dicembre alle ore 17, presso la sala convegni della CGIL di Arezzo, si terrà un dibattito promosso dalla Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità. L'evento affronta una delle sfide sociali più attuali, analizzando le cause e le possibili soluzioni per garantire a tutti il diritto a non rimanere indietro.
Domani, giovedì 11 dicembre alle ore 17, presso la sala convegni della CGIL di Arezzo, la Fabbrica delle Idee ha promosso un dibattito su una tematica di drammatica attualità, nel mondo e in Italia: la povertà, la fragilità.La comunicazione dominante punta a tranquillizzare, a presentare dati e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
