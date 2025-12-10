Nessun mostro solo un figlio abbandonato Va in scena l’ansia della performance continua

L’arte e il teatro spesso riflettono le paure e i miti della società. In “Aspettando Dr. F”, la compagnia Alcantara Teatro propone una rivisitazione innovativa del mito della Creatura, trasformandola da mostro temibile in un figlio abbandonato alla ricerca di amore e riconoscimento. Uno spettacolo che esplora l’ansia della performance e il desiderio di accettazione.

'Aspettando Dr. F' della compagnia Alcantara Teatro ha ribaltato il mito: la Creatura non è più il mostro da temere, ma un figlio abbandonato che chiede al padre-creatore una sola cosa: amore, ricordi, il diritto di essere felice nonostante la propria 'bruttezza'. Nato dentro il progetto regionale Teatro e Salute Mentale dell' Emilia-Romagna, lo spettacolo è interpretato da persone che conoscono sulla propria pelle l'essere diversi in questa società. Eppure sul palco la loro fragilità diventa poesia pura: corpi che parlano in LIS, silenzi che urlano, un telo trasparente su cui, alla fine, disegnano i propri volti sorridenti.

