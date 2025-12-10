Nerviano Medical Sciences svolta decisiva | un investitore estero salva il futuro dei lavoratori

Nerviano Medical Sciences vive un momento di svolta decisiva grazie a un investitore estero che ha deciso di intervenire, offrendo una soluzione concreta per il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori. Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, questa operazione rappresenta una speranza di salvataggio e continuità per l’intera comunità scientifica locale.

Nerviano (Milano), 11 dicembre 2025 – Un respiro di sollievo, finalmente. Dopo mesi di ansia, incertezze e una procedura di licenziamento collettivo che aveva messo in allarme l’intera comunità scientifica, la Nerviano Medical Sciences si ritrova oggi davanti a una prospettiva completamente diversa: un investitore estero è pronto a farsi carico del perimetro aziendale destinato alla dismissione, offrendo una via concreta per salvare la quasi totalità dei posti di lavoro. Il tavolo al Mimit. La notizia è emersa nel tavolo convocato al Mimit e ha ribaltato lo scenario di settembre, quando 73 dei 123 ricercatori erano stati inseriti nella procedura di licenziamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano Medical Sciences, svolta decisiva: un investitore estero salva il futuro dei lavoratori

