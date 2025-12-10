Nerviano a rischio i gelsi storici E’ polemica dopo l’abbattimento di un esemplare malato in piazza Crivelli

A Nerviano, si solleva un acceso dibattito sulla sorte dei gelsi storici di piazza Crivelli, a seguito dell’abbattimento di un esemplare malato. La rimozione ha suscitato preoccupazioni e polemiche tra residenti e ambientalisti, che temono la perdita di un patrimonio arboreo di significato storico e ambientale per la comunità.

Nerviano, 10 dicembre 2025 – A Nerviano scoppia la polemica sul destino dei gelsi storici di piazza Crivelli, dopo che uno degli alberi è stato completamente rimosso nei giorni scorsi. La vicenda, già segnalata più volte durante l'estate, arriva ora in Consiglio comunale con un' interpellanza ufficiale presentata dalla Lega, che punta il dito contro la gestione ritenuta insufficiente del patrimonio verde della piazza. Secondo il gruppo politico, la situazione dei gelsi era nota da mesi. Le prime segnalazioni risalirebbero infatti a luglio e agosto, ma – denunciano – non sarebbe stato fatto nulla di concreto per salvaguardare le piante, alcune delle quali già indebolite dalla presenza della Takahashia Japonica, un parassita che negli anni scorsi aveva richiesto interventi mirati di cura.

