Neres premiato Player of the Month | i tifosi scelgono il brasiliano

Forzazzurri.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neres è stato nominato Player of the Month grazie alle sue prestazioni eccezionali nelle ultime settimane. Il riconoscimento, scelto dai tifosi, celebra il talento e l'efficacia del brasiliano sul campo, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella squadra in questo periodo di forma positiva.

