Neres | Lavoro duro per farmi trovare pronto amo Napoli

David Neres, esterno del Napoli, ha condiviso le sue emozioni e il suo impegno prima della partita di Champions League. Le sue parole riflettono il desiderio di migliorarsi e l’amore per la città e la maglia azzurra, sottolineando la dedizione nel prepararsi al meglio per le sfide europee.

Le parole dell’esterno brasiliano poco prima del match di Champions. David Neres, esterno del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni prima del match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres: “Lavoro duro per farmi trovare pronto, amo Napoli”

Neres | Mi sono fatto trovare pronto è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso - Zazoom Social News

Neres: “Lavoro duro per farmi trovare pronto, amo Napoli” - David Neres, esterno del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni ... Scrive forzazzurri.net

Neres: "Ora nel Napoli c'è fiducia, io bravo a farmi trovare pronto. Sul tridente con Lang e Hojlund..." - David Neres, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video - Da msn.com

Rasmus è tornato: l’uomo della provvidenza del Napoli! Due mesi d’attesa, sacrificio, lavoro silenzioso. E poi… BOOM Højlund si riprende il Maradona e abbatte la Juventus nella notte più pesante dell’anno. Gol, lotta, sacrificio, testa e cuore. Conte l Vai su Facebook