Neres | A Da Luz con fiducia Champions obiettivo del Napoli
Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, David Neres ha espresso tutta la sua fiducia e determinazione, sottolineando l'importanza di questa partita per il Napoli e l'obiettivo di conquistare la qualificazione nel prestigioso torneo continentale.
VIDEO CONFERENCE - Champions, Napoli, Conte: "Grande senso di responsabilità da parte di tutti", Neres: "Con il nuovo modulo ho trovato maggiore fiducia" Vai su X
VIDEO CONFERENCE - Champions, Napoli, Conte: “Grande senso di responsabilità da parte di tutti”, Neres: “Con il nuovo modulo ho trovato maggiore fiducia” - facebook.com Vai su Facebook
Champions, David Neres: “Troveremo un clima caldo, però siamo pronti alla sfida con consapevolezza e fiducia” - “Sono contento di poter tornare allo Stadio Da Luz, conosco l’atmosfera calda che c’è qui. Segnala pianetazzurro.it
