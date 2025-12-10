Neres | A Da Luz con fiducia Champions obiettivo del Napoli

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, David Neres ha espresso tutta la sua fiducia e determinazione, sottolineando l'importanza di questa partita per il Napoli e l'obiettivo di conquistare la qualificazione nel prestigioso torneo continentale.

"Sono contento di poter tornare allo Stadio Da Luz, conosco l'atmosfera calda che c'è qui.