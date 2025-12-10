Neres | A Da Luz con fiducia Champions obiettivo del Napoli

Forzazzurri.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, David Neres ha espresso tutta la sua fiducia e determinazione, sottolineando l'importanza di questa partita per il Napoli e l'obiettivo di conquistare la qualificazione nel prestigioso torneo continentale.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, David Neres ha condiviso le . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres a da luz con fiducia champions obiettivo del napoli

© Forzazzurri.net - Neres: “A Da Luz con fiducia. Champions obiettivo del Napoli”

neres luz fiducia championsChampions, David Neres: “Troveremo un clima caldo, però siamo pronti alla sfida con consapevolezza e fiducia” - “Sono contento di poter tornare allo Stadio Da Luz, conosco l’atmosfera calda che c’è qui. Segnala pianetazzurro.it