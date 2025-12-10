Neonata sbalzata fuori dall' auto e investita sull' A5 individuato chi ha tamponato il veicolo | Non sono stato io

Un incidente avvenuto lo scorso 5 dicembre sull'A5 Torino-Aosta ha coinvolto una neonata sbalzata fuori dall'auto e investita. È stato identificato e ascoltato dalla procura di Ivrea il presunto autista del furgone che avrebbe tamponato il veicolo, causando l'incidente.

È stato individuato - e già interrogato dalla procura di Ivrea - il presunto autista del furgone che lo scorso 5 dicembre avrebbe tamponato sull'A5 Torino-Aosta la 500x sulla quale viaggiavano mamma e figlia di 2 mesi. Nell'impatto avvenuto nei pressi di Volpiano, la piccola è stata sbalzata. 🔗 Leggi su Today.it

Neonata muore sbalzata dall'auto dopo un doppio urto: caccia a due pirati della strada

Neonata sbalzata dall'auto e morta nell'incidente: si cerca il furgone del tamponamento, caccia all'uomo che si sarebbe fermato prima della fuga. Si cerca di risalire anche a un'altra vettura, che avrebbe potuto investire la bambina

Neonata travolta nel Torinese. Testimoni hanno visto un furgone fuggire - Il mezzo ha tamponato l’auto su cui si trovava la neonata sbalzata fuori dall’abitacolo con ovetto e copertina e travolta dalle altre auto. Si legge su torino.repubblica.it