Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto è svolta nelle indagini | L’abbiamo trovato

Le indagini sull'incidente avvenuto il 6 dicembre sull’autostrada A5 a Volpiano, che ha coinvolto una neonata di due mesi, sono in fase di svolgimento. La comunità è ancora sconvolta per la tragedia, mentre le autorità cercano di chiarire le cause e i dettagli di quanto accaduto.

La comunità è ancora scossa per il tragico incidente avvenuto lo scorso 6 dicembre sul tratto torinese dell’autostrada A5, nei pressi di Volpiano, dove una neonata di soli due mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. La piccola è stata sbalzata fuori dall’auto condotta dalla madre a seguito di un violento tamponamento. Fortunatamente, grazie alle indagini serrate della polizia stradale, è stato individuato l’uomo che si trovava al volante del furgone che avrebbe causato l’impatto e che si sarebbe poi dato alla fuga, non prestando soccorso alla famiglia coinvolta. Questo sviluppo cruciale segna un passo significativo verso l’accertamento delle responsabilità in un caso che ha sollevato un’ondata di commozione e indignazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it