neonata morta sulla a5 identificato il furgone pirata

È stato identificato dagli inquirenti, attraverso telecamere e testimonianze, il van pirata che ha causato l’ incidente stradale in cui è morta una neonata lungo l’ autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano. Secondo quanto filtra dalla Procura di Ivrea si tratta di un furgone aziendale: verifiche in corso per accertare chi fosse alla guida e anche per capire quanto quel tamponamento (non particolarmente violento) abbia contribuito al decesso della piccola, di soli tre mesi. La dinamica dell’incidente. L’auto guidata dalla madre della neonata, dopo il tamponamento, ha sbandato in una piazzola di sosta, finendo contro un cartello stradale, un albero e infine una siepe. 🔗 Leggi su Lettera43.it