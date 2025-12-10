Neonata di 2 mesi sbalzata dall'auto e morta nello schianto in A5 | individuato l’autista del furgone
Una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata sbalzata dall'auto durante un incidente sull'A5. L'autista del furgone coinvolto, che avrebbe inizialmente fermato il veicolo prima di riprendere la marcia senza soccorrere, è stato individuato. L'incidente ha suscitato grande dolore e attenzione sull'accaduto.
Il conducente del mezzo avrebbe accostato e si sarebbe inizialmente fermato ma poi avrebbe ripreso la marcia senza prestare soccorso. Intanto l’ovetto con la neonata, sbalzato sull’asfalto, sarebbe stato travolto da un’altra vettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa sappiamo dell’incidente sulla Torino-Aosta in cui è morta una bimba di 2 mesi in viaggio con la madre - Da chiarire se fosse legata all’ovetto e se sia stata travolta da un’altra vettura. Come scrive fanpage.it
