Nella classifica degli ospedali vincono i piccoli | Savigliano e Mestre Migliora la sanità al Nord crisi nera al Sud
Nella classifica degli ospedali più performanti d’Italia, emergono due strutture di dimensioni contenute: l’Ospedale di Savigliano e quello di Mestre. La situazione evidenzia un miglioramento della sanità al Nord, mentre al Sud si registrano criticità. Questi risultati sottolineano come le strutture più piccole possano offrire servizi di alto livello, influenzando la mappa sanitaria nazionale.
Roma – I due ospedali migliori di tutt’Italia sono al Nord e sono due strutture piccole: si tratta dell’Ospedale di Savigliano in Piemonte e dell’Ospedale di Mestre in Veneto. Curarsi al Nord, comunque, è più facile perché tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si concentrano le strutture d’eccellenza della sanità pubblica. I dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fotografano, tra luci ed ombre, la situazione della sanità italiana. Sono Savigliano(Piemonte) e Mestre (Veneto),15 con almeno 6 su 8 Due ospedali su dieci rimandati per la qualità delle prestazioni. Le luci: sono 15 gli ospedali che, valutati su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello “alto” o “molto alto”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
