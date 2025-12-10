Nella chat dei giornalisti con Zelensky | politica territori sicurezza
Il 5 dicembre, nella chat tra giornalisti e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, si è discusso di questioni cruciali come politica, territori e sicurezza a Kyiv. In quella giornata, Zelenskyy avrebbe dovuto annunciare la nomina di un nuovo capo di gabinetto, segnando un importante passo nella gestione del governo ucraino.
Kyiv. Venerdì 5 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe dovuto nominare un nuovo capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Spionaggio giornalisti e attivisti, Palazzo Chigi: "Questione grave, escluso controllo intelligence" Vai su Facebook
Nella chat dei giornalisti con Zelensky: politica, territori, sicurezza - Il presidente ucraino rinvia il rimpasto interno mentre tratta con gli alleati un piano di pace che non tradisca i confini e la sicurezza dell’Ucraina. Come scrive ilfoglio.it
’Alfa Beta Volley’ a scuola. Il progetto della 4 Torri sport.quotidiano.net
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it