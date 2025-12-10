Nella chat dei giornalisti con Zelensky | politica territori sicurezza

Ilfoglio.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 dicembre, nella chat tra giornalisti e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, si è discusso di questioni cruciali come politica, territori e sicurezza a Kyiv. In quella giornata, Zelenskyy avrebbe dovuto annunciare la nomina di un nuovo capo di gabinetto, segnando un importante passo nella gestione del governo ucraino.

Kyiv. Venerdì 5 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe dovuto nominare un nuovo capo di gabinetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

nella chat dei giornalisti con zelensky politica territori sicurezza

© Ilfoglio.it - Nella chat dei giornalisti con Zelensky: politica, territori, sicurezza

Nella chat dei giornalisti con Zelensky: politica, territori, sicurezza - Il presidente ucraino rinvia il rimpasto interno mentre tratta con gli alleati un piano di pace che non tradisca i confini e la sicurezza dell’Ucraina. Come scrive ilfoglio.it