Nella chat dei giornalisti con Zelensky | politica territori sicurezza

Il 5 dicembre, nella chat tra giornalisti e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, si è discusso di questioni cruciali come politica, territori e sicurezza a Kyiv. In quella giornata, Zelenskyy avrebbe dovuto annunciare la nomina di un nuovo capo di gabinetto, segnando un importante passo nella gestione del governo ucraino.

Kyiv. Venerdì 5 dicembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe dovuto nominare un nuovo capo di gabinetto.

Il presidente ucraino rinvia il rimpasto interno mentre tratta con gli alleati un piano di pace che non tradisca i confini e la sicurezza dell'Ucraina.