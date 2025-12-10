Nel reparto del San Raffaele si erano dimessi 16 inferieri in tre mesi Esodo ignorato scelta scellerata affidare tutto a una cooperativa

L’ospedale San Raffaele di Milano ha recentemente affrontato un’escalation di problematiche legate al personale infermieristico, con 16 inferieri che si sono dimessi in soli tre mesi. Questa situazione ha evidenziato criticità gestionali e ha portato all’avvio di un’indagine da parte dell’Ats, evidenziando i primi segnali di una crisi crescente all’interno della struttura.

I primi sintomi della crisi che ha portato all’apertura dell’indagine dell’Ats sull’ ospedale San Raffaele di Milano si erano manifestati già settimane fa. Gli errori, i problemi comunicativi, le difficoltà nella gestione dei farmaci e la mancanza di conoscenza delle procedure cliniche, denunciati nelle ultime ore, sono frutto di scelte dirigenziali precise, compiute dai vertici del colosso della sanità privata che opera in convenzione con il Servizio sanitario. Negli ultimi tre mesi, stando a quanto riferito dal sindacato Nursind a ilfattoquotidiano.it, 16 infermieri che lavoravano nel reparto interessato dai disservizi del 5, 6 e 7 dicembre si sono dimessi, compresa la loro coordinatrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nel reparto del San Raffaele si erano dimessi 16 inferieri in tre mesi. Esodo ignorato, scelta scellerata affidare tutto a una cooperativa”

