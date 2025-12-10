Nel Queens la metropolitana si accende con l’arte di Marco Gallotta

Nel Queens, un intervento artistico di Marco Gallotta trasforma una stazione della metropolitana in uno spazio di emozione e riflessione. L'opera fonde il paesaggio urbano con immagini di natura e memoria, creando un punto di sosta che invita i viaggiatori a vivere un’esperienza estetica e condivisa nel cuore della città.

Un nuovo intervento artistico trasforma una stazione della metropolitana del Queens in un luogo di sosta e di emozione, dove il paesaggio urbano incontra immagini di natura e memoria. Un frammento d’Italia entra così nella collezione pubblica della città, in dialogo costante con chi ogni giorno viaggia sotto terra. L’identità artistica di Marco Gallotta Marco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nel Queens la metropolitana si accende con l’arte di Marco Gallotta

Forneria Metropolitana ti aspetta il 25 dicembre :) A Natale saremo aperti! La tradizione per noi è casa, ma anche innovazione: sapori che conosci, ma lavorati con creatività. Il menù sarà alla carta e la nostra cucina di mercato sarà a tua completa disposizione: Vai su Facebook