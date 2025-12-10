Nel presepe della Camera ‘scomparsi’ bue e asinello Magi già arrivati | stupore bipartisan

Nel presepe allestito all'ingresso della Camera per le festività natalizie, sono scomparse due statuette simbolo della Natività: il bue e l'asinello. La scena, solitamente ricca di dettagli tradizionali, desta sorpresa e curiosità tra i visitatori e i membri delle forze politiche, mentre i Magi sono già arrivati.

(Adnkronos) – Che fine hanno fatto il bue e l'asinello? Nel presepe allestito all'ingresso della Camera per il Natale 'mancano' due statuette simbolo della Natività, almeno secondo la tradizione. La loro assenza non è passata inosservata, non solo agli occhi dei parlamentari partenopei, forse (San Gregorio Armeno docet) i più conservatori in materia. Fatto sta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

