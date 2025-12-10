Nel presepe c’è un pupo che si muove | sindaco salentino scopre un ricercato scatta l’arresto
Nel presepe di Galatone, il sindaco ha notato un movimento insolito e ha scoperto che si trattava di un 38enne ricercato. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato successivamente trasferito in carcere. Un episodio che ha sorpreso la comunità e dimostra come anche in momenti di festa si possano verificare situazioni inaspettate.
A Galatone il sindaco ha notato un personaggio che si muoveva nel presepe: era un 38enne ricercato. Dopo l’intervento della polizia è stato arrestato e trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«Nel presepe c’è un pupo che si muove». È stata questa la segnalazione surreale arrivata nelle scorse ore al Comune di Galatone. Ma non si trattava di una figura animata da esposizione natalizia: all’interno della rappresentazione sacra c’era un uomo in car - facebook.com Vai su Facebook
Latitante si nasconde tra le statuine del presepe: «C'è un pupo che si muove». Arrestato, entra in chiesa e si denuda - Non era un pupo, ma un uomo originario del Ghana di 39 anni latitante da qualche settimana. Da msn.com
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it