Nel presepe c’è un pupo che si muove | sindaco salentino scopre un ricercato scatta l’arresto

Nel presepe di Galatone, il sindaco ha notato un movimento insolito e ha scoperto che si trattava di un 38enne ricercato. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato successivamente trasferito in carcere. Un episodio che ha sorpreso la comunità e dimostra come anche in momenti di festa si possano verificare situazioni inaspettate.

