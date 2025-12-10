Nel mirino dei No Tav il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi

Il movimento No Tav punta ora a obiettivi come il Ponte sullo Stretto e le Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune fazioni estreme che li considerano priorità. Questi temi sono al centro delle tensioni tra sostenitori e oppositori, alimentando discussioni e proteste su progetti ritenuti controversi.

I prossimi obiettivi potrebbero essere il Ponte sullo stretto e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Antagonisti e l'ala più estrema del movimento No Tav li avrebbero già messo nel mirino. Molto più di una semplice ipotesi: una minaccia sulla quale le forze dell'ordine sarebbero già al lavoro. Il timore è che gruppi di violenti vogliano replicare al Sud quella guerriglia che da anni infiamma la Val di Susa.

