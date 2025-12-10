Nel cuore di Roma un nuovo salone dedicato al marchio Honda
A Roma apre un nuovo salone dedicato al marchio Honda, celebrando il ritorno dell'iconica Prelude Full Hybrid. Questa coupé elegante e futuristica combina tradizione sportiva e tecnologia avanzata, offrendo un'esperienza di guida innovativa e raffinata. Un punto di riferimento per gli appassionati e gli estimatori del marchio giapponese nel cuore della città.
L’iconica Honda Prelude Full Hybrid torna a farsi ammirare: una coupé elegante e futuristica che unisce tradizione sportiva e tecnologia moderna. Con un’architettura coupé aerodinamica, powertrain ibrido ad alta efficienza e un telaio progettato per massimizzare rigidità e precisione di guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it
L’antica Suburra di Roma: visita guidata e aperitivo nel cuore di Rione Monti
Al via la la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici nel cuore di Roma
Roma all’esame Lazio, banda di Sarri con pregi e difetti: ma il derby si vince con testa e cuore
Non solo l'albero di Natale I dettagli sulle luminarie nel cuore di Roma Vai su Facebook
Webuild realizzerà nuovo polo 'Cuore' Policlinico Gemelli a Roma con controllata Nbi - Prende vita a Roma un progetto d'eccellenza nella cura della persona: Webuild e Fondazione Policlinico Gemelli hanno firmato il contratto per la realizzazione del nuovo ... Si legge su iltempo.it
