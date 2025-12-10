Nel cuore di Roma un nuovo salone dedicato al marchio Honda

A Roma apre un nuovo salone dedicato al marchio Honda, celebrando il ritorno dell'iconica Prelude Full Hybrid. Questa coupé elegante e futuristica combina tradizione sportiva e tecnologia avanzata, offrendo un'esperienza di guida innovativa e raffinata. Un punto di riferimento per gli appassionati e gli estimatori del marchio giapponese nel cuore della città.

L’iconica Honda Prelude Full Hybrid torna a farsi ammirare: una coupé elegante e futuristica che unisce tradizione sportiva e tecnologia moderna. Con un’architettura coupé aerodinamica, powertrain ibrido ad alta efficienza e un telaio progettato per massimizzare rigidità e precisione di guida. 🔗 Leggi su Romatoday.it

