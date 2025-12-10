Nei distretti Asl pisani è tempo di ' regalo sospeso' per donare un sorriso ai bambini in difficoltà

Nei distretti Asl pisani si rinnova l’appuntamento con il 'regalo sospeso', un gesto di solidarietà rivolto ai bambini in difficoltà. L’iniziativa, promossa dall'Asl Toscana Nord Ovest in occasione delle festività natalizie e dell’Epifania, invita la comunità a donare sorrisi e speranza attraverso un semplice gesto di generosità.

