Nei distretti Asl pisani è tempo di ' regalo sospeso' per donare un sorriso ai bambini in difficoltà
Nei distretti Asl pisani si rinnova l’appuntamento con il 'regalo sospeso', un gesto di solidarietà rivolto ai bambini in difficoltà. L’iniziativa, promossa dall'Asl Toscana Nord Ovest in occasione delle festività natalizie e dell’Epifania, invita la comunità a donare sorrisi e speranza attraverso un semplice gesto di generosità.
Un'iniziativa di solidarietà promossa, in occasione delle festività natalizie e dell'Epifania, dall'Asl Toscana Nord Ovest. La Zona distretto pisana organizza infatti 'Il regalo sospeso' ed invita tutta la cittadinanza a compiere un piccolo gesto capace di trasformare il Natale di bambini e.
