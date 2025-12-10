Negli Usa circolano già i robo-taxi
Negli Stati Uniti i robo-taxi sono già una realtà sulla strada, mentre in Europa solo tre Paesi hanno autorizzato veicoli a guida autonoma di livello 3. Le sperimentazioni europee, invece, si concentrano principalmente su veicoli di livello 4, segnando un passo avanti verso l'integrazione diffusa di questa tecnologia nel trasporto quotidiano.
In Europa, solo tre Paesi – Svizzera, Repubblica Ceca (dal 1° gennaio 2026) e Germania – consentono la circolazione sulle strade di veicoli a guida autonoma di livello 3, mentre le sperimentazioni sono tutte di livello 4. Ad oggi, in nessuna parte del mondo esistono veicoli di livello 5 utilizzati neanche a livello di sperimentazione. Negli Usa la guida autonoma non è più solo un’ipotesi futuristica: robo-taxi e veicoli per le consegne senza conducente (con guida autonoma di livello 4) circolano già in alcune città come San Francisco e Phoenix, mentre altre amministrazioni stanno studiando come integrarli nel proprio sistema di mobilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
