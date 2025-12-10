Nebrodi in ginocchio la nocciolicultura | Crisi senza precedenti

La nocciolicultura nei Nebrodi sta attraversando una crisi senza precedenti, con perdite di oltre l'80% delle rese e aree completamente prive di raccolto nel 2025. La situazione mette in serio pericolo il comparto, determinando conseguenze economiche e sociali che richiedono interventi urgenti e mirati.

