Nebrodi in ginocchio la nocciolicultura | Crisi senza precedenti
La nocciolicultura nei Nebrodi sta attraversando una crisi senza precedenti, con perdite di oltre l'80% delle rese e aree completamente prive di raccolto nel 2025. La situazione mette in serio pericolo il comparto, determinando conseguenze economiche e sociali che richiedono interventi urgenti e mirati.
"Il comparto corilicolo dei Nebrodi è travolto da una crisi senza precedenti, con una perdita delle rese che supera l’80% e intere aree in cui il raccolto 2025 è letteralmente azzerato. Siamo davanti a un’emergenza che mette in ginocchio centinaia di aziende agricole e intere comunità montane. La. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
