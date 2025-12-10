NdC Mastella riunisce i suoi | Tempi maturi traversiamo il guado | da movimento a partito

Mastella riunisce i suoi e annuncia una svolta significativa: da movimento a partito. Dopo mesi di impegno e sacrifici, il gruppo di Noi di Centro si afferma come punto di riferimento dell’area di centro nel campo largo, superando scetticismi e previsioni negative. È il momento di attraversare il guado e consolidare il ruolo nel panorama politico locale.

"Abbiamo messo a tacere gli scettici, gli iettatori e pure l'Intelligenza artificiale che ci dava sotto la soglia: grazie ai sacrifici e al lavoro certosino dei candidati nelle cinque province, Noi di Centro si è imposta ed è ora il riferimento dell'area di centro nel campo largo. Ora siamo pronti ad attraversare il guado: da movimento diventeremo partito. Il brand Mastella funziona e sono con noi tanto la storia quanto l'algebra elettorale", lo spiega il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella che ha riunito consiglieri regionali, candidati e segretari provinciali della Campania.

