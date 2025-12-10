nba emirates cup orlando e new york prime semifinaliste

L'NBA Emirates Cup 2025 vede le prime semifinaliste emergere dai quarti di finale, con Orlando Magic e New York Nets che si qualificano alla fase successiva. La competizione si è conclusa per Miami Heat di Simone Fontecchio, vittima di una sconfitta contro gli Orlando Magic nel derby della Florida.

Miami (Stati Uniti), 10 dicembre 2025 - Finisce ai quarti di finale l'avventura in NBA Emirates Cup dei Miami Heat di Simone Fontecchio, sconfitti 117-108 dagli Orlando Magic nel derby della Florida. A spingere alle semifinali di Las Vegas i Magic - orfani di Franz Wagner, ai box dalle due alle quattro settimane per una distorsione alla caviglia sinistra - è stata una prova maiuscola di Desmond Bane, autore di 37 punti in 38' giocati (1424 dal campo) e ben supportato da Jalen Suggs (20 punti), Paolo Banchero (18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) e Wendell Carter jr (14 punti conditi con 10 rimbalzi).