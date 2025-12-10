Nba Emirates Cup Orlando e New York prime semifinaliste
L'NBA Emirates Cup 2025 vede le prime semifinaliste emergere dai quarti di finale, con Orlando Magic e New York Nets che si qualificano alla fase successiva. La competizione si è conclusa per Miami Heat di Simone Fontecchio, vittima di una sconfitta contro gli Orlando Magic nel derby della Florida.
Miami (Stati Uniti), 10 dicembre 2025 - Finisce ai quarti di finale l’avventura in NBA Emirates Cup dei Miami Heat di Simone Fontecchio, sconfitti 117-108 dagli Orlando Magic nel derby della Florida. A spingere alle semifinali di Las Vegas i Magic - orfani di Franz Wagner, ai box dalle due alle quattro settimane per una distorsione alla caviglia sinistra - è stata una prova maiuscola di Desmond Bane, autore di 37 punti in 38’ giocati (1424 dal campo) e ben supportato da Jalen Suggs (20 punti), Paolo Banchero (18 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) e Wendell Carter jr (14 punti conditi con 10 rimbalzi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pronto il rientro di Paolo Banchero in casa Orlando Magic. Dopo aver saltato le ultime 10 partite per un problema all'inguine, il giocatore è ormai prossimo al ritorno sul parquet. Come annunciato dalla franchigia stessa, il numero 5 dei Magic scenderà in camp - facebook.com Vai su Facebook
NBA Emirates Cup, Orlando and New York first semi-finalists - Eliminated the Miami Heat of Simone Fontecchio (0 points with 0/5 from the field in 8' played) and the Toronto Raptors ... Si legge su sport.quotidiano.net
