nba cup 2025 new york ed orlando si qualificano per la final four di las vegas

Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della NBA Cup 2025, che si svolgerà a Las Vegas. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference, con i Magic che hanno superato Miami e con i Knicks che hanno espugnato il campo di Toronto. Finisce dunque il cammino di Simone Fontecchio e compagni. L'azzurro non riesce a dare il proprio contributo, non siglando un punto in sette minuti di impiego, n ella sconfitta della sua Miami per 117-108. Eppure il match era iniziato bene per gli Heat con un primo quarto da 30-17, ma poi si sono accesi i Magic che hanno ribaltato subito l'inerzia del match e hanno allungato definitivamente nel terzo quarto.