NBA Cup 2025 New York ed Orlando si qualificano per la Final Four di Las Vegas
Gli Orlando Magic e i New York Knicks si sono qualificati per la Final Four della NBA Cup 2025, che si terrà a Las Vegas. Questi due team si sono distinti nelle fasi preliminari della competizione, assicurandosi un posto tra le migliori squadre della stagione. La finale promette spettacolo e emozioni per gli appassionati di basket.
Sono gli Orlando Magic e i New York Knicks le prime due squadre qualificate per la Final Four della NBA Cup 2025, che si svolgerà a Las Vegas. Nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference, con i Magic che hanno superato Miami e con i Knicks che hanno espugnato il campo di Toronto. Finisce dunque il cammino di Simone Fontecchio e compagni. L’azzurro non riesce a dare il proprio contributo, non siglando un punto in sette minuti di impiego, n ella sconfitta della sua Miami per 117-108. Eppure il match era iniziato bene per gli Heat con un primo quarto da 30-17, ma poi si sono accesi i Magic che hanno ribaltato subito l’inerzia del match e hanno allungato definitivamente nel terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
