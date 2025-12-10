Nautica e sfruttamento Presto protocollo ad hoc | Ma servono controlli

Un nuovo protocollo verrà presto adottato nel settore nautico per affrontare questioni di legalità, lavoro dignitoso e prevenzione dello sfruttamento. L’obiettivo è rafforzare i controlli e promuovere buone pratiche, garantendo condizioni di sicurezza e rispetto delle norme per tutelare lavoratori e tutela ambientale.

Legalità e lavoro dignitoso, prevenzione e buone pratiche per evitare soprusi e sfruttamento e per garantire la sicurezza. Sono i punti che faranno parte del protocollo contro il lavoro nero nella nautica che il prefetto Guido Aprea si è impegnato a consegnare ai sindacati per la prossima settimana. Questa la sintesi del tavolo che si è tenuto ieri a Palazzo Ducale voluto dalle organizzazioni sindacali dopo la denuncia di Cgil che ha squartato il velo dell’omertà nel lavoro della nautica e a cui hanno partecipato Inps, Inail, Pissl, ispettorato, Confindustria, Port authority e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it