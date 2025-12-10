Nautica 4 denunce Nei guai famiglia di imprenditori

Sequestrati immobili e recuperati ingenti somme di denaro, le autorità hanno denunciato quattro persone appartenenti a una nota famiglia nel settore nautico. L'operazione ha coinvolto i genitori e i figli, evidenziando un'indagine approfondita sulle attività finanziarie e patrimoniali della famiglia.

Sequestrati 8 immobili e recuperati 400mila euro a una nota famiglia del settore della nautica. In totale sono quattro le persone denunciate: i genitori sessantenni e i due figli trentenni. I finanzieri del Comando provinciale di Lucca, a conclusione di articolate indagini, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Lucca nei confronti di una famiglia di imprenditori sospettati di aver distratto beni per 399.862,40 euro alla legittima riscossione erariale accertata dalla Direzione regionale delle entrate. La misura cautelare reale giunge al termine di una complessa attività investigativa, svolta dai finanzieri, che ha permesso la ricostruzione delle condotte distrattive realizzate dall’amministratore legale e dai soci (tutti collegati tra loro da vincoli di parentela) che, pur di non vedere aggrediti dall’Erario i beni aziendali, figuravano cartolari cessioni di immobili tra membri del gruppo familiare, mantenendone di fatto la disponibilità e il controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori

Roan GdF e ARPAT: maxi-controlli nella nautica, 13 denunce e sequestri record - facebook.com Vai su Facebook

Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori - Sequestrati 8 immobili e recuperati 400mila euro a una nota famiglia del settore della nautica. Da lanazione.it