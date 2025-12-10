Nato relitto della Guerra Fredda ritiriamoci | la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso

Il dibattito sulla Nato e il ruolo degli Stati Uniti si intensifica mentre l'Europa affronta sfide demografiche, politiche e sociali, e l'amministrazione Trump presenta una strategia di sicurezza che evidenzia il declino del continente. In questo contesto, il deputato repubblicano Massie propone al Congresso di ritirarsi dalla Nato, alimentando una discussione sul futuro dell'alleanza.

Mentre l’Europa è in fibrillazione per la nuova National Security Strategy dell’amministrazione Trump – che ha spiazzato le cancellerie del Vecchio Continente con un ritratto spietato ma realistico di un continente in pieno declino demografico, politico e sociale, destinato a doversi occupare sempre più in prima persona della propria sicurezza – negli Stati Uniti infuria il dibattito sul futuro della Nato. Per la componente più intransigente dell’elettorato di Donald Trump e del movimento MAGA, la NATO è soprattutto una spesa inutile: un ingombrante carrozzone politico-militare che grava sulle tasche dei contribuenti americani. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Nato relitto della Guerra Fredda, ritiriamoci”: la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso

