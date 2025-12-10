Nataleperfile | a Palazzo Corsini il mercato solidale a sostegno dell' assistenza ai malati gravi
Anche quest'anno torna Nataleperfile, il Mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza ai malati gravi sul territorio. L'iniziativa, giunta alla sua 22ª edizione, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 nelle prestigiose sale di Palazzo Corsini, con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
A Palazzo Corsini i doni in favore di File - ’Nataleperfile’ è il mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi in favore di File (Fondazione Italiana di Leniterapia) per l’attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul ... Riporta lanazione.it
Firenze, torna il mercatino solidale 'Nataleperfile' - Torna "Nataleperfile", il tradizionale Mercato di Natale organizzato da File (Fondazione italiana di leniterapia) per raccogliere fondi in favore delle attività di ... Si legge su lanazione.it
Natale è alle porte, è il momento di pensare a regali che abbiano un valore speciale... Vieni a sceglierli al Mercato Nataleperfile in Palazzo Corsini | 22a edizione! Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, con orario 10-19 ingresso gratuito da Lungarn - facebook.com Vai su Facebook
Genova, picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili: arrestato l’uomo ilsecoloxix.it
Arezzo accoglie la Fiamma Olimpica: città in festa per la tappa verso Milano-Cortina 2026 ilsecoloxix.it
"Cultura di ferro", a Firenze il turismo viaggia sui binari del treno \ VIDEO ilsecoloxix.it
Lavorare scalzi in ufficio: la nuova frontiera del benessere e del dress code gqitalia.it
Spotify Wrapped: da oggi disponibili anche i dati d’ascolto di Milano gqitalia.it
Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival: ecco chi condurrà (le amate tutte e tre!) donnapop.it