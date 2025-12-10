Nataleperfile | a Palazzo Corsini il mercato solidale a sostegno dell' assistenza ai malati gravi

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno torna Nataleperfile, il Mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza ai malati gravi sul territorio. L'iniziativa, giunta alla sua 22ª edizione, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 nelle prestigiose sale di Palazzo Corsini, con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

A Palazzo Corsini i doni in favore di File - ’Nataleperfile’ è il mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi in favore di File (Fondazione Italiana di Leniterapia) per l’attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul ... Riporta lanazione.it

Firenze, torna il mercatino solidale 'Nataleperfile' - Torna "Nataleperfile", il tradizionale Mercato di Natale organizzato da File (Fondazione italiana di leniterapia) per raccogliere fondi in favore delle attività di ... Si legge su lanazione.it