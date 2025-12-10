Natale sul parquet per i più piccoli | torna il Christmas camp della New Basket

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La società Valtur Brindisi è lieta di annunciare l'organizzazione del “Christmas camp 2025”, appuntamento di sport e divertimento che nel mese di dicembre coinvolgerà i piccoli atleti provenienti da tutto il territorio pugliese. Un'esperienza formativa per i bambinie nati nel 2017 -. 🔗 Leggi su Today.it

