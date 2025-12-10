Natale sul Garda Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago

Il Natale sul Garda unisce l’incanto delle tradizioni alpine con la magia delle sponde del lago. I borghi del Garda Trentino si vestono a festa, offrendo un’atmosfera suggestiva per chi desidera trascorrere un soggiorno rilassante, dedicarsi allo shopping natalizio e immergersi nelle suggestioni delle festività in un contesto unico.

L'atmosfera alpina e la cornice del lago rendono ancor più magico il clima natalizio che si respira nei borghi del Garda Trentino, meta perfetta anche in questo periodo dell'anno per chi vuole concedersi un breve vacanza, godere di un weekend di relax o fare shopping approfittando dei prodotti tipici in vendita nei mercatini. Per vivere in maniera totate le feste è disponibile il 'Xmas pass', un 'passaporto' esclusivo da richiedere alla reception delle strutture aderenti del territorio in cui si è prenotato il soggiorno. Il pass dà accesso a molteplici vantaggi, tra cui voucher per soste golose tra i tanti mercatini e momenti di divertimento per i più piccini; inoltre, timbrandolo, si potrà ricevere un'esclusiva sorpresa.

