Natale Presidente Proietti | In Umbria nel nome della Pace | alberi luminarie mapping e le poesie della Tamaro

Perugiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, il Natale si accende con luci, alberi, mapping e poesie della Tamaro, creando un messaggio di pace e speranza. La presidente Proietti sottolinea come questa terra, sempre più attrattiva, possa essere un simbolo di unione e rinascita, invitando tutti a credere nel potere di un futuro più luminoso e condiviso.

"Da tutta la nostra Umbria, terra sempre più attrattiva per turisti italiani e stranieri, arriva un messaggio unanime che ci scalda il cuore e che, in questo Natale, ci invita a credere ancora nella possibilità di costruire insieme un futuro più luminoso, un futuro di pace": la presidente della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Edizioni speciali su Gaza, solo l’intervento del consigliere Natale e della presidente Floridia spingono la Rai a cambiare il palinsesto

Inapp, rinnovato cda Natale Forlani confermato presidente

natale presidente proietti umbriaA Foligno la Giornata di ringraziamento del volontariato della Protezione civile - La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato alla Giornata di ringraziamento del volontariato che si è tenuta presso la sede della Protezione civile di Foligno. Scrive ansa.it