Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi

A San Giovanni a Teduccio, dicembre si anima con il Natale in musica, grazie alle bande di giovani musicisti. Una serata speciale trasformerà una parrocchia in un punto di ritrovo, dove l’arte musicale diventa simbolo di condivisione, speranza e comunità. Un appuntamento che unisce il territorio e celebra lo spirito natalizio attraverso il talento dei ragazzi.

In una sera di dicembre, a San Giovanni a Teduccio, la musica di ragazzi e ragazze trasformerà una parrocchia in un luogo di incontro, ascolto e speranza condivisa. Un concerto gratuito unirà colonne sonore e canti natalizi, dentro un percorso educativo che affida alle note e al lavoro d’insieme il compito di costruire comunità. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi

NATALE DIFFUSO IN TUTTA ROMA @Turismoromaweb @Roma #natale #festa #musica #canzoni #fanfara #banda #polizialocaleromacapitale #poliziadistato Vai su X

Natale a Negrar di Valpolicella. Una serata speciale tra musica, atmosfera natalizia e sonorità che uniscono Brasile e Italia. 11 dicembre, Villa Mosconi Bertani ? Ore 20:30 Ingresso libero Nathalia Sales Trio ci accompagnerà con uno spettacolo unico, co - facebook.com Vai su Facebook

SOLIDARIETA' San Giovanni Rotondo: “Natale col Cuore” illumina la Chiesa di San Pio tra solidarietà e musica - L'evento ha unito solidarietà, musica e comunità, con la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni locali ... Lo riporta statoquotidiano.it