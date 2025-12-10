Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi

Sbircialanotizia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni a Teduccio, dicembre si anima con il Natale in musica, grazie alle bande di giovani musicisti. Una serata speciale trasformerà una parrocchia in un punto di ritrovo, dove l’arte musicale diventa simbolo di condivisione, speranza e comunità. Un appuntamento che unisce il territorio e celebra lo spirito natalizio attraverso il talento dei ragazzi.

In una sera di dicembre, a San Giovanni a Teduccio, la musica di ragazzi e ragazze trasformerà una parrocchia in un luogo di incontro, ascolto e speranza condivisa. Un concerto gratuito unirà colonne sonore e canti natalizi, dentro un percorso educativo che affida alle note e al lavoro d’insieme il compito di costruire comunità. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

natale in musica a san giovanni a teduccio con le bande dei ragazzi

© Sbircialanotizia.it - Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi

SOLIDARIETA' San Giovanni Rotondo: “Natale col Cuore” illumina la Chiesa di San Pio tra solidarietà e musica - L'evento ha unito solidarietà, musica e comunità, con la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni locali ... Lo riporta statoquotidiano.it