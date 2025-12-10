Natale in Inghilterra | 5 mercatini da vedere e come pubblicarli sui social senza costi aggiuntivi

Scopri i 5 migliori mercatini di Natale in Inghilterra, tra atmosfere magiche e tradizioni autentiche. Ti guideremo anche su come condividere le tue esperienze sui social, senza costi aggiuntivi, per vivere al meglio questa stagione festiva.

Viaggiare in Inghilterra durante il periodo natalizio è una promessa mantenuta: luci che trasformano le strade in quinte teatrali, l’odore speziato del vin brulé nell’aria, bancarelle che sembrano uscite da un libro illustrato. Ma prima di perdersi tra mercatini e pattini sul ghiaccio, c’è un dettaglio tutt’altro che secondario da controllare: il roaming. Dopo la Brexit, infatti, il Regno Unito non rientra più automaticamente nelle regole europee del Roaming Like at Home (RLAH). Questo significa che, per alcuni operatori, le tariffe “come a casa” non sono più garantite. In altre parole: navigare, chiamare e inviare messaggi può tornare a costare come una vera tariffa internazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it