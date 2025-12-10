natale i dolci preferiti dai fiorentini la tradizione si riprende la scena

A pochi giorni dal Natale, i fiorentini si confrontano con le proprie preferenze dolciarie, mantenendo vivo il legame con le tradizioni. Tra pandoro e panettone, classico e moderno, emerge un chiaro senso di appartenenza alla cultura natalizia, che si riflette nelle scelte di tutti.

Firenze, 10 dicembre 2025 – La magia del Natale si avvicina, con le sue abitudini e le sue diatribe: pandoro o panettone? Moderno o classico? La scelta dei fiorentini, quando si tratta di dolci natalizi, è chiara: su tutto vince la tradizione. Abbiamo parlato con alcune pasticcerie del centro di Firenze, e la risposta è quasi la stessa: i fiorentini preferiscono panettoni classici, pandori, e tutti i dolci della tradizione toscana. Con qualche piccola eccezione, ma sempre molto golosa. Quale è il dolce natalizio più venduto?. Alla domanda "Quale dolce natalizio è il più venduto?", la risposta è sempre la stessa, il panettone classico, canditi e uvetta, sia per se stessi che per regalarlo; quasi tutti quelli con cui abbiamo parlato hanno anche produzioni creative, pere e cioccolato, tre cioccolati, nocciola e cioccolato, e anche il pistacchio (gusto che fino poco tempo fa si trovava ovunque, non solo nei panettoni e nelle torte, e che oggi va segnalato essere sempre meno richiesto dai fiorentini, ma ancora amato dagli stranieri), ma niente vende come il panettone tradizionale, canditi e uvetta.