Natale i dolci preferiti dai fiorentini La tradizione si riprende la scena
A pochi giorni dal Natale, i fiorentini si confrontano con le proprie preferenze dolciarie, mantenendo vivo il legame con le tradizioni. Tra pandoro e panettone, classico e moderno, emerge un chiaro senso di appartenenza alla cultura natalizia, che si riflette nelle scelte di tutti.
Firenze, 10 dicembre 2025 – La magia del Natale si avvicina, con le sue abitudini e le sue diatribe: pandoro o panettone? Moderno o classico? La scelta dei fiorentini, quando si tratta di dolci natalizi, è chiara: su tutto vince la tradizione. Abbiamo parlato con alcune pasticcerie del centro di Firenze, e la risposta è quasi la stessa: i fiorentini preferiscono panettoni classici, pandori, e tutti i dolci della tradizione toscana. Con qualche piccola eccezione, ma sempre molto golosa. Quale è il dolce natalizio più venduto?. Alla domanda “Quale dolce natalizio è il più venduto?”, la risposta è sempre la stessa, il panettone classico, canditi e uvetta, sia per se stessi che per regalarlo; quasi tutti quelli con cui abbiamo parlato hanno anche produzioni creative, pere e cioccolato, tre cioccolati, nocciola e cioccolato, e anche il pistacchio (gusto che fino poco tempo fa si trovava ovunque, non solo nei panettoni e nelle torte, e che oggi va segnalato essere sempre meno richiesto dai fiorentini, ma ancora amato dagli stranieri), ma niente vende come il panettone tradizionale, canditi e uvetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena - Panettoni e pandori sbaragliano la concorrenza, preferibilmente nella loro versione classica: il pistacchio perde quota. Si legge su msn.com
Natale, torna la sfida tra panettone e pandoro: cosa preferiscono i fiorentini? - Dai dolci artigianali al pranzo di Natale e al cenone di San Silvestro, qualità e tradizione guidano le scelte dei fiorentini. Come scrive lanazione.it
Casetta di Natale con Oro Saiwa Un dolce goloso e scenografico perfetto per concludere pranzi e cene natalizi In collaborazione con Oro Saiwa Vi lascio la ricetta nei commenti #dolci #adv #orosaiwa Vai su Facebook
Dolci di Natale per tutti! Sempre pronta deliziare tutti i palati, la nostra linea natalizia è pensata per ogni preferenza ed esigenza: vegan, senza glutine, senza zuccheri aggiunti e tradizione bio. shop.probios.it/prodotti/natale Vai su X
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' iltempo.it
Pietro Valsecchi su Checco Zalone: "Qualcosa si è rotto fra noi, è diventato ossessivo e attento ai soldi, ... ilgiornaleditalia.it
Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump thesocialpost.it
Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto ilgiornale.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena lanazione.it
Istamina oltre i limiti: richiamo in tutta Italia per questo prodotto, sempre in tavola a Natale thesocialpost.it