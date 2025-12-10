Natale e Olimpiadi Pioggia di richieste
In occasione delle festività natalizie, Randstad, leader nei servizi HR, annuncia una vasta campagna di assunzioni in tutta Italia. Con circa 3.000 posti di lavoro disponibili, l'azienda risponde alle crescenti esigenze del mercato, offrendo opportunità di impiego durante il periodo natalizio e oltre. Questo intervento rappresenta un'importante occasione per chi cerca un'occupazione temporanea o stabile.
In vista di Natale Randstad, talent company leader nei servizi HR, è alla ricerca di circa 3.000 lavoratori in tutta Italia. Per molte posizioni non sono richieste competenze specifiche o esperienza pregressa. Le soft skill, come la capacità di lavorare in team o le doti comunicative, possono invece giocare un ruolo fondamentale. Diverse le opportunità che interessano anche la Lombardia. Guardando i profili più gettonati, Randstad cerca oltre 600 addetti alle vendite, dai banconisti del reparto gastronomia ai sales assistant nell'abbigliamento. Sono invece 500 i posti disponibili nell'ambito della produzione alimentare, tra addetti al confezionamento, production planner, operai di produzione.
Nuove telecamere in Galleria: sicurezza rafforzata in vista del Natale e delle Olimpiadi
Natale e Olimpiadi, l'azienda che cerca 4mila lavoratori: come candidarsi
Con l’Orrido magic Christmas il Natale sul lago è ancora più bello. Guardando alle Olimpiadi
? Il campione del calcio italiano Andrea Ranocchia lascia la sua firma sul nostro Viaggio della Fiamma nella sua città natale Assisi. #MilanoCortina2026 #TorchRelay2026 #Olimpiadi #Assisi #AndreaRanocchia - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Duomo sorvegliata speciale: le transenne, la folla, gli ingorghi tra Natale e Olimpiadi milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Natale e Olimpiadi. Pioggia di richieste - In vista di Natale Randstad, talent company leader nei servizi HR, è alla ricerca di circa 3.
