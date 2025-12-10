Natale e non solo | tutti gli eventi di dicembre a Fiorenzuola

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dicembre Fiorenzuola si anima con una serie di eventi dedicati alle festività e non solo. Il tradizionale calendario natalizio, intitolato

Anche quest’anno sarà "Natale insieme" a Fiorenzuola: è stato infatti presentato nei giorni scorsi, nel Municipio cittadino, il calendario di iniziative natalizie organizzato, come ormai da tradizione, dall’Amministrazione comunale cittadina in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

A Bari il programma degli eventi solidali natalizi promosso dall' assessorato al Welfare per bambini famiglie e anziani - Zazoom Social News

Concerto di Natale a Santa Maria La Nova - Zazoom Social News

Este, tutti gli eventi in città a Natale - Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Este torna a trasformarsi nella Città del Natale, con appuntamenti ed eventi capaci di restituire alla Città, anche quest’anno, un’atmosfera luminosa, vivace e r ... Scrive padovaoggi.it

natale tutti eventi dicembreNatale e tutti gli eventi di dicembre al Mercato Centrale Torino - Da Natale a Capodanno: iniziano finalmente le festività e per tutto il mese di dicembre al Mercato Centrale Torino (piazza della Repubblica, 25) si potrà partecipare a un ricco programma di eventi a ... Riporta torinotoday.it