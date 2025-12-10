Natale e non solo | tutti gli eventi di dicembre a Fiorenzuola
A dicembre Fiorenzuola si anima con una serie di eventi dedicati alle festività e non solo. Il tradizionale calendario natalizio, intitolato
Anche quest’anno sarà "Natale insieme" a Fiorenzuola: è stato infatti presentato nei giorni scorsi, nel Municipio cittadino, il calendario di iniziative natalizie organizzato, come ormai da tradizione, dall’Amministrazione comunale cittadina in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
A Bari il programma degli eventi solidali natalizi promosso dall' assessorato al Welfare per bambini famiglie e anziani - Zazoom Social News
Concerto di Natale a Santa Maria La Nova - Zazoom Social News
Este, tutti gli eventi in città a Natale - Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Este torna a trasformarsi nella Città del Natale, con appuntamenti ed eventi capaci di restituire alla Città, anche quest’anno, un’atmosfera luminosa, vivace e r ... Scrive padovaoggi.it
Natale e tutti gli eventi di dicembre al Mercato Centrale Torino - Da Natale a Capodanno: iniziano finalmente le festività e per tutto il mese di dicembre al Mercato Centrale Torino (piazza della Repubblica, 25) si potrà partecipare a un ricco programma di eventi a ... Riporta torinotoday.it
Nell’introduzione dell’ottavo numero di COSE Spiegate bene, intitolato “A Natale tutti insieme”, il peraltro direttore editoriale del Post Luca Sofri descrive il Natale come uno di quei rari contesti «non divisivo e partigiano» (andando oltre le discussioni intorno il Vai su Facebook
Un bambino non può offendere nessuno. W il #Presepe, w il #Natale e grazie a #GiorgiaMeloni e a tutti coloro che difendono la nostra cultura da chi vorrebbe cancellarla… #8dicembre Vai su X
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it