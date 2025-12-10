Natale allo zoo di Madrid un presepe nella vasca degli squali

Durante il periodo natalizio, lo zoo di Madrid ha creato un originale presepe sott’acqua nella vasca degli squali. Due subacquei hanno allestito questa scena natalizia immersi tra i predatori marini, offrendo un'interpretazione insolita delle tradizioni festive e attirando l’attenzione dei visitatori.

Due subacquei dello zoo di Madrid, in Spagna, hanno allestito un presepe di Natale sott’acqua mentre gli squali nuotavano accanto a loro. Hanno posizionato le statuine di Gesù Bambino, Maria e Giuseppe nella vasca dell’acquario, di 10.000 litri, che ospita una grande varietà di pesci, tra cui uno squalo toro. Il presepe è diventato una tradizione del parco che lo allestisce ogni anno dal 1995. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Natale, allo zoo di Madrid un presepe nella vasca degli squali

Natale, tra alberi e presepi - Ecco allora tante occasioni per incontrarsi all insegna del più puro spirito natalizio, visitando ad esempio una delle numerose rassegne di ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Albero di Natale e presepe, quando toglierli? «Non il 7 gennaio». Ecco quando va fatto e perché (secondo tradizione) - L'aspetto puramente superficiale, fatto di lucine e palline colorate, non ha a che vedere con il significato strettamente religioso rappresentato dal presepe Quella di togliere il presepe il 7 gennaio ... Riporta leggo.it

30 reactions · 18 comments | Durante il mese di dicembre visiteremo i luoghi più emblematici di Madrid illuminati dal Natale. Oggi è il turno di Plaza Mayor dove ogni anno viene installato il tradizionale mercatino di Natale . In questo mercato si possono trova Vai su Facebook