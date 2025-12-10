Natale allo zoo di Madrid un presepe nella vasca degli squali

Lapresse.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, lo zoo di Madrid ha creato un originale presepe sott’acqua nella vasca degli squali. Due subacquei hanno allestito questa scena natalizia immersi tra i predatori marini, offrendo un'interpretazione insolita delle tradizioni festive e attirando l’attenzione dei visitatori.

Due subacquei dello zoo di Madrid, in Spagna, hanno allestito un presepe di Natale sott’acqua mentre gli squali nuotavano accanto a loro. Hanno posizionato le statuine di Gesù Bambino, Maria e Giuseppe nella vasca dell’acquario, di 10.000 litri, che ospita una grande varietà di pesci, tra cui uno squalo toro. Il presepe è diventato una tradizione del parco che lo allestisce ogni anno dal 1995. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it



