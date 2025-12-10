Natale alla Torre della Filanda | il mercatino artigiano Trame di Natale e il presepe del Gruppo Alpini di Rivoli

Alla Torre della Filanda di Rivoli si avvicina il Natale con il mercatino artigiano “Trame di Natale” e il tradizionale presepe del Gruppo Alpini, offrendo un'atmosfera suggestiva e ricca di tradizione nel cuore del centro storico.

La Torre della Filanda, gioiello di architettura medievale situato nel centro storico di Rivoli, si prepara ad accogliere lo spirito natalizio fra le sue antiche mura.Il weekend del 13 e 14 dicembre 2025 avrà come protagonisti indiscussi l'artigianato e la creatività, con il mercatino "Trame di.