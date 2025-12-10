Natale alla Torre della Filanda | il mercatino artigiano Trame di Natale e il presepe del Gruppo Alpini di Rivoli
Alla Torre della Filanda di Rivoli si avvicina il Natale con il mercatino artigiano “Trame di Natale” e il tradizionale presepe del Gruppo Alpini, offrendo un'atmosfera suggestiva e ricca di tradizione nel cuore del centro storico.
La Torre della Filanda, gioiello di architettura medievale situato nel centro storico di Rivoli, si prepara ad accogliere lo spirito natalizio fra le sue antiche mura.Il weekend del 13 e 14 dicembre 2025 avrà come protagonisti indiscussi l’artigianato e la creatività, con il mercatino “Trame di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Mercatini di Natale a Torre Le Nocelle
“La Torre di Babbo Natale e i suoi mercatini natalizi”
Natale 2025 a Bologna: accesi albero, luminarie e torre Asinelli / Video
Anche da noi.. Azienda Agricola La TORRE Si respira aria di Natale! Da noi puoi ordinare la tua carne di Natale,puoi richiedere anche le noci LOCALI! Oppure chiamaci al.. 069968597 #Butcher #aziendaagrigolalatorre #butchershop #butcher #bbq #bbq #vir - facebook.com Vai su Facebook
Alla Torre della Filanda di Rivoli il Presepe Alpino - RIVOLI – A Rivoli, il mese di dicembre 2025 si accende di magia grazie alla Torre della Filanda, che diventa il fulcro di imperdibili eventi di Natale. Riporta lagendanews.com
