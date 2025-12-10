Natale alla Sansevero | il canto di Castrignanò per Gaza
La Cappella Sansevero ospita un concerto di Natale che unisce musica e arte, con un messaggio di solidarietà per le famiglie di Gaza. L’evento vede la partecipazione di Castrignanò, il cui canto risuona tra le antiche pareti, creando un’atmosfera di introspezione e speranza in un momento di forte significato sociale.
Una sera di dicembre, la Cappella Sansevero apre le sue porte per un Concerto di Natale che intreccia musica, arte e un impegno concreto verso le famiglie di Gaza. Protagonista sarà Antonio Castrignanò con il progetto acustico Acoustic Sound, al centro di una serata pensata per unire emozione e responsabilità. Musica, arte e un appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
