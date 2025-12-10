Natale | Al Quirinale il presepe della Reggia di Caserta
In occasione del Natale, il Quirinale accoglie il tradizionale Presepe storico, offerto dalla Reggia di Caserta. Un'occasione per celebrare le festività attraverso un'opera di grande valore artistico e culturale, simbolo della tradizione natalizia italiana e della collaborazione tra istituzioni culturali nazionali.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Anche quest'anno, per il Natale, la Presidenza della Repubblica ospita nelle sue sale un Presepe storico concesso da una prestigiosa istituzione museale nazionale. Per il 2025 al Quirinale, nella Sala del Mappamondo, verrà esposta parte della collezione presepiale della Reggia di Caserta, importante testimonianza figurativa del costume e dell'artigianato napoletano tra Settecento e Ottocento. Il Presepe in mostra è stato realizzato su impulso di Re Carlo di Borbone, e curato con la collaborazione della Regina Maria Amalia di Sassonia che sceglieva personalmente le stoffe e provvedeva alla confezione delle vesti dei pastori, lavorandovi nel corso di tutto l'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
La tradizione dell'albero di Natale fu introdotta per la prima volta in Italia dalla Regina Margherita di Savoia negli anni '70 dell'800. Conobbe questa usanza da sua madre, una Principessa sassone, e decise di riproporla anche al Palazzo del Quirinale
