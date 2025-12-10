Natale a teatro Spettacolo bis con l’Accademia

Il Natale si avvicina e il Teatro Manzoni si prepara a accogliere il pubblico con un evento speciale. Un doppio spettacolo con l’Accademia promette di creare un’atmosfera calda e coinvolgente, unendo musica e teatro in un’esperienza emozionante. Un’occasione unica per vivere lo spirito natalizio attraverso l’arte e la cultura.

L’atmosfera natalizia si prepara ad avvolgere il Teatro Manzoni con un appuntamento musicale e teatrale di spessore emotivo. Sabato alle 20.30, l’Accademia delle Muse, con i Cantori di Burlamacco, porterà sul palco un doppio evento creato per accarezzare il cuore di adulti e bambini sotto la regia di Daniele Del Soldato. Il programma si apre con "L’Orchestrina di Betlemme" un racconto sul Natale. L’esibizione, ha come protagonisti i bambini dei corsi Gioco musica base e avanzati dell’Accademia sarà guidata dal narratore Francesco Grassi Niccolai. Attraverso canti e narrazione, gli spettattori vivranno un viaggio sulle strade della solidarietà, della pace e della fratellanza, cogliendo gli aspetti autentici e fondamentali della ricorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Natale a teatro. Spettacolo bis con l’Accademia

The Black Blues Brothers, Natale gratis a teatro

Terni, concerto di Natale a rischio: “Al momento sembra impossibile trovare un’alternativa al teatro A del Centro multimediale”

Un sogno di Natale a Torino: Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri

? TONY COLOMBO CONCERTO DI NATALE Un’unica data. Un’unica magia. 25 Dicembre | Natale Teatro Palapartenope – Napoli Start ore 22:00 Natale, quest’anno, ha un palco. E sopra quel palco c’è Tony Colombo. A Teatro Il 25 Dicembr - facebook.com Vai su Facebook

Natale a teatro. Spettacolo bis con l’Accademia - L’atmosfera natalizia si prepara ad avvolgere il Teatro Manzoni con un appuntamento musicale e teatrale di spessore emotivo. Scrive msn.com