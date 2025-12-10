Natale a Pozzuoli | un mese di cultura solidarietà e comunità
Il Natale a Pozzuoli si anima con un ricco calendario di eventi organizzati dal Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura. Un mese di iniziative che uniscono cultura, solidarietà e senso di comunità, offrendo alla cittadinanza un'occasione di condivisione e festa durante le festività natalizie.
Il Comune di Pozzuoli, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura, ha presentato un calendario ricco di appuntamenti dedicati alle festività natalizie. Una rassegna che unisce promozione culturale, inclusione sociale e partecipazione cittadina, con eventi distribuiti tra Palazzo Toledo, il Rione Terra e l’Ospedale Santa Maria delle Grazie. Di seguito una panoramica completa delle . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
A Pozzuoli si accende il Natale
Pozzuoli, pubblicato calendario natalizio: oggi inaugura la casa di Babbo Natale al Rione Terra
Pubblicato il Programma di Natale 2025–2026 del Comune di Pozzuoli
Pozzuoli News 24. . La magia del Natale avvolge Bacoli: luci, eventi e meraviglie - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025 a Pozzuoli: eventi e manifestazioni culturali a Palazzo Toledo - POZZUOLI – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Cultura, Mariasole La Rana, annuncia il calendario delle iniziative promosse per il mese di dicembre: una serie di eventi culturali a forte valenza ... Secondo cronacaflegrea.it
