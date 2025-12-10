Natale a Pontasserchio
Il Natale a Pontasserchio si avvicina, portando due pomeriggi di eventi dedicati a magia, spettacoli e divertimento. Organizzati dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con Confcommercio Pisa, Colleventi e il CCN di San Giuliano Terme, queste iniziative promettono momenti di festa e coinvolgimento per tutta la comunità.
Il Natale si avvicina e il territorio di San Giuliano Terme si prepara a due pomeriggi di magia, spettacoli e divertimento!Appuntamenti organizzati dal Comune di San Giuliano Terme, in collaborazione con Confcommercio Pisa, con il supporto di Colleventi e del CCN di San Giuliano Terme, e con la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
REGALI DI NATALE DA 1€? La Saponeria è a Pontasserchio Via Che Guevara 115 vi aspettiamo con regali di natale a partire da 1 € e cestini natalizi a partire da 10 € . Vi elenchiamo alcuni dei regalini che potete acquistare nel nostro negozio: B - facebook.com Vai su Facebook
