Natale a Pontasserchio

Il Natale a Pontasserchio si avvicina, portando due pomeriggi di eventi dedicati a magia, spettacoli e divertimento. Organizzati dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con Confcommercio Pisa, Colleventi e il CCN di San Giuliano Terme, queste iniziative promettono momenti di festa e coinvolgimento per tutta la comunità.

