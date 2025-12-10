Natale 2025 sale l’effetto Grinch e cala la magia delle feste

Il Natale 2025 si presenta con segnali di cambiamento, tra l’aumento dell’effetto Grinch e una possibile diminuzione della magia delle festività. Nonostante le sfide economiche, i consumi natalizi mantengono una certa stabilità, riflettendo la complessità delle abitudini di acquisto e delle emozioni che circondano questa ricorrenza.

(Adnkronos) – Anche quest'anno il Natale si conferma un momento di tenuta per i consumi, nonostante il calo del potere d'acquisto e la difficoltà di risparmio delle famiglie. Nonostante ciò, dicembre resta un motore economico solido: tra regali, pranzi, viaggi e piccoli piaceri accessibili, il Natale resta comunque una boccata d'ossigeno per l'economia.

