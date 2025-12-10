Natale 2025 gli eventi al Conventino Caffè Letterario

Dal 2025 al 23 dicembre, il Conventino Caffè Letterario accoglie il suo Natale Solidale, un evento ricco di iniziative per tutta la famiglia. Tra musica, laboratori e atmosfere festive, il caffè si trasforma in un luogo di condivisione e creatività, promuovendo anche la solidarietà con Dynamo Camp. Un'occasione per vivere il Natale in modo coinvolgente e sostenibile.

Continua fino al 23 dicembre Il Natale Solidale del Conventino per Dynamo Camp. Il Natale vi aspetta nella calda e luccicante atmosfera natalizia del Caffè Letterario tra libri, musica, laboratori e tanti appuntamenti per grandi e piccini all'insegna della creatività, della sostenibilità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Natale 2025 a Capestrano: eventi dal 14 dicembre al 6 gennaio - CAPESTRANO – A Capestrano il Natale è già iniziato e, dopo il primo appuntamento del 6 dicembre con la lettura per bambini al Museo dell’Olio, il programma entra ora nel vivo. Secondo abruzzonews.eu

Natale 2025 a Vallo della Lucania: un mese di eventi tra note d’autore, tradizione e magia per i più piccoli - Il 31 dicembre il concerto in piazza per attendere insieme il nuovo anno ... Si legge su infocilento.it

Ti invitiamo al Mercatino di Natale di Somma Lombardo 13 e 14 dicembre Cortile del Centro Diurno Progetto98 – presso la casa Amica (ex conventino) Passa a trovarci, potrai ammirare le nostre lanterne dal vivo ... e tutti gli altri prodotti artigianali dei no Vai su Facebook