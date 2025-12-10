Natale 2025 gli eventi al Conventino Caffè Letterario

Firenzetoday.it | 10 dic 2025

Dal 2025 al 23 dicembre, il Conventino Caffè Letterario accoglie il suo Natale Solidale, un evento ricco di iniziative per tutta la famiglia. Tra musica, laboratori e atmosfere festive, il caffè si trasforma in un luogo di condivisione e creatività, promuovendo anche la solidarietà con Dynamo Camp. Un'occasione per vivere il Natale in modo coinvolgente e sostenibile.

Continua fino al 23 dicembre Il Natale Solidale del Conventino per Dynamo Camp. Il Natale vi aspetta nella calda e luccicante atmosfera natalizia del Caffè Letterario tra libri, musica, laboratori e tanti appuntamenti per grandi e piccini all'insegna della creatività, della sostenibilità.

